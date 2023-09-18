AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen, Kırşehir'de konuştu Açıklaması

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen, son yerel seçimlerde partilerinin Kırşehir Belediyesini kaybettiğini belirterek, "Kırşehir'in kaybedecek bir 5 yılı daha yoktur, yarından tezi yok, alınacaktır." dedi.

Kırşehir'de 36. Ahilik Haftası kutlamalarına katılan Şen, partisinin İl Başkanlığını ziyaret etti.

İl Başkanı Seher Ünsal'dan çalışmaları hakkında bilgi alan Şen, yaptığı konuşmada, son yerel seçimlerde Kırşehir Belediyesini partilerinin kaybettiğini hatırlattı.

Şen, "O zaman birinci işimiz, Ahiler ayağa kalkacak, kaybettikleri şehri geri alacak. Kırşehir'in kaybedecek bir 5 yılı daha yoktur, yarından tezi yok, bu iş alınacaktır. Siz kalbinizde 'Bu iş alınacaktır, tamamdır.' dediğinizde gereği yapılmaya başlanır kader planında. Yeter ki siz alacağınıza inanın ve bu iradeyi ve dirayeti ortaya koyun, sonrası gelir." diye konuştu.

Şen, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Biz 14 Mayıs'ta bir seçim yaşadık. Genel başkan yardımcıları olarak, tabii o akşam Sayın Cumhurbaşkanı'mızın yanına gelmemiz gerekiyor, diğer vekiller gibi değiliz, orada bulunmamız lazım. Cumhurbaşkanı'mızın hiç umurunda değil, kadere inanmış. Ne olacaksa o oluyor, buna inanıyor. Bizse yiyoruz kendi kendimizi çünkü Tayyip Erdoğan gibi bir siyasi markayı ikinci tura bırakmışız, rezil olduk, utandık, yerin dibine battık fakat onun umurunda değil. Sonra düşündüm ki evet, onun öyle olması lazım, bizim de böyle olmamız lazım. Biz, utancımızdan yerin dibine geçmeliyiz. O ise kader planına iman etmiş, onunla devam ediyor ki olanda hayır olduğunu gördük. Biraz sohbet ettik, gece yarısı oldu, dedi ki: 'Arkadaşlar, yarın saat 18.00'de MYK toplantımızı yapacağız.' Yahu Reis bir dur, bir dur yani dinlen. Gece saat 01.00 falan, yarın MYK toplantımızı yapacağız. MYK, bir yere mi kaçıyor? Yarın 18.00'de geldik arkadaşlar, oturduk, gündem maddesi ne? 2024 yerel seçimler. Arkadaşlar, 15 Mayıs akşamı seçimin ikinci turu devam ediyor."

Partililerden sürekli halkın içinde olmalarını isteyen Şen, "Ben diyorum ki sokağa çıkalım, ne kadar sokak o kadar iyi siyaset, ne kadar bina içi o kadar kötü siyaset." ifadelerini kullandı.

Şen, "Arkadaşlar memlekette yaptıklarımızı sayın bakalım, hiç sayamayan gurur verici en az 100 şey sayar. Bunun ikisini atayım, o iki de zam ve emekli maaşı diyelim. Bu kalan 98 ile bizim gurur duymamız gerekmiyor mu?" şeklinde konuştu.

Enflasyon sorununu geçmişte çözenin AK Parti hükümeti olduğunu belirten Şen, bu sorunu yine kendilerinin çözeceğini söyledi.

Şen, daha sonra kentteki sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geldi.