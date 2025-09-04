Fatma Betül Sayan Kaya: Türkiye Yüzyılı Gençlerin Yüzyılı Olacak

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, her alanda Türkiye'nin önde, güçlü ve lider olduğu bir yüzyıl hayal ettiklerini söyledi.

Kaya, TÜGVA Gençlik Buluşması programında, gençlerle bir araya gelmenin kendisi için güzel bir duygu olduğunu ifade etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hem gençliğe hem de kadınlara çok güvendiğini belirten Kaya, seçilme yaşının 18'e düşürülmesinin gençlerin siyasette, karar alma mekanizmalarında olmalarının önünü açtığını vurguladı.

Kaya, bu ülkenin kadınlarının da gençlerinin de çok azimli, gayretli, çalışkan ve ülkesine değer üretmek için idealleri uğruna emek veren kişiler olduğuna inandığını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Özellikle TÜGVA gençliğinin, bu ülkenin değerlerine bağlı gençler olarak ülkemizi gerçekten ileriye taşımak için gayret ettiğine şahitlik ediyoruz. Her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Şunu bilmenizi istiyorum, biz her zaman sizin hizmetinizdeyiz, her zaman yanınızdayız. Çıktığınız bu yolda ablanız olarak Ankara'da sizlere kapımız sonuna kadar açık."

Kaya, Türkiye Yüzyılı'nın, gençlerin yüzyılı olduğunun altını çizerek, şöyle devam etti:

"Her alanda Türkiye'nin daha önde, güçlü ve lider olduğu bir yüzyıl hayal ediyoruz. Savunma sanayisinde dünyanın en iyisi olacak Türkiye'yi hayal ediyoruz. Eğitimde dünyanın en iyilerinden olacağı Türkiye'yi hayal ediyoruz. Güvenlikte en iyi olacağı, huzurda, mutlulukta, refah seviyesinde en iyi olacak bir Türkiye'yi hayal ediyoruz ve bütün emeğimiz, gayretimiz onun için."

Terörsüz Türkiye sürecine dikkati çeken Kaya, sürecin, Türkiye'nin bu topraklarda daha huzurlu, mutlu ve güçlü bir şekilde var olabilmesi için başlatıldığını kaydetti.