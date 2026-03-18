AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kaya, Muğla'da ziyaretlerde bulundu

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, Muğla'da çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi.

Kaya, kentteki programına Menteşe İlçesi Orhaniye Mahallesi'nde yaşayan, geçirdiği trafik kazası sonrası zihinsel ve bedensel engelli kalan 19 yaşındaki Buse Bal'ı evinde ziyaret ederek başladı.

Burada anne Mukadder Bal ile de görüşen Kaya, aileye Ramazan ayının hayırlara vesile olmasını temenni etti.

Ardından 1998 yılında Tunceli'de şehit olan Özel Harekat Polisi Kazım Çağlar'ın Muslihittin Mahallesi'nde yaşayan ablası Bakiye Çağlar'ı ziyaret eden Kaya, Çağları'ın Ramazan Bayramı'nı tebrik ederek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını iletti.

Kaya, daha sonra Muslihittin Mahallesi'nde yaşayan şehit Altuğ Pek'in ailesi ile biraraya geldi.

Burada, Terörsüz Türkiye sürecinin başarıyla tamamlanması için çaba gösterildiğini anlatan Kaya, aileden dua ve desteklerini esirgememelerini istedi.

Kaya, daha sonra AK Parti İl Başkanlığı'nda partililerle bir araya geldi.

Partililerin yaklaşan Ramazan Bayramı'nı tebrik eden Kaya, "Bu önemli günde Muğla'da bulunmak çok güzel. Muğla teşkilatımız Cumhurbaşkanımıza yakışır şekilde heyecanla, aşkla, azimle çalışıyor. Bundan da memnuniyet duyuyoruz. İnşallah Muğla'nın hak ettiği yere gelmesi, Cumhurbaşkanımızı 2028'de çok güçlü şekilde seçtirmek ve daha sonra Muğla'da hedefimizi hem büyük şehir hem de ilçeleri büyük bir farkla kazanmak. Ben bu ekibin bunu başarabileceğine yürekten inanıyorum." dedi.

Kaya, Muğla ekibinin istediği hedefe ulaşacağına inandıklarını sözlerine ekledi.

Kaya'ya ziyaretlerinde partililer de eşlik etti.