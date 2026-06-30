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Koruyucu Aile Günü'nde anlamlı ziyaret

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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, 30 Haziran Koruyucu Aile Günü'nde Alkan Ailesi'ni ziyaret ederek koruyucu aile modelinin çocukların gelişimindeki önemini vurguladı ve aileye teşekkür etti.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, bir koruyucu aileyi evinde ziyaret etti.

Kaya, 30 Haziran Koruyucu Aile Günü dolayısıyla, Üsküdar'da yaşayan Alkan Ailesi'ne ziyaret bulundu.

Ziyarette, koruyucu aileliğin çocukların hayatında dönüştürücü etkiye sahip olduğunu vurgulayan Kaya, Alkan Ailesi'nin himayesinde büyüyen çocuğun gelişimine ilişkin bilgi aldı. Kaya, aileye fedakarlıklarından ötürü teşekkür etti.

Çocuk koruma hizmetlerinde koruyucu aile modelinin önemine dikkati çeken Kaya, sevgi temelli, güvenli aile ortamının çocukların eğitimi, psikososyal gelişimi ve topluma uyumunda kritik rol oynadığının altını çizdi.

Bakan Kaya, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde başlatılan Gönül Elçileri Projesi'nin, koruyucu ailelik bilincinin yaygınlaşmasına ve daha fazla çocuğun sıcak bir yuvaya kavuşmasına vesile olduğunu belirtti.

Kaynak: AA / Ersin Çetintaş
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