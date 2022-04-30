AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Karaaslan, Samsun'da iftar programına katıldı

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan, partililerle iftarda buluştu.

Karaaslan, partisinin Samsun İl Başkanlığınca Atakum Sanat Merkezi'nde düzenlenen iftar programına katıldı.

Partililerle sohbet eden Karaaslan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul'da 81 il teşkilatına yönelik yaptığı konuşmayı sinevizyondan takip etti.

İftar programına Karaaslan'ın yanı sıra AK Parti Samsun Milletvekilleri Yusuf Ziya Yılmaz, Ahmet Demircan ve Orhan Kırcalı, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, AK Parti Samsun İl Başkanı Ersan Aksu ile ilçe belediye başkanları ve partililer katıldı.