AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Büyükgümüş, Yalova'da Memur-Sen'i ziyaret etti

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Büyükgümüş, Yalova'da Memur-Sen'i ziyaret ettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Büyükgümüş, Yalova'nın Armutlu ilçesinde bir dizi ziyaret gerçekleştirdi. Büyükgümüş, AK Parti Pendik İlçe Teşkilatı Kampı'nın ardından Armutlu Kaymakamlığı, esnaf, belediye ve Memur-Sen Yalova İl Temsilciliğini ziyaret etti.
Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı Ahmet Büyükgümüş, Yalova'da bazı ziyaretlerde bulundu.
Büyükgümüş, Armutlu ilçesindeki bir tatil köyünde devam eden AK Parti Pendik İlçe Teşkilatı Kampı Programı'na katıldıktan sonra Armutlu Kaymakamlığına geçti.
Daha sonra bölgedeki esnafa ziyarette bulunan Büyükgümüş, bir çay bahçesinde vatandaşlarla sohbet etti.
Ardından Armutlu Belediyesine geçen Büyükgümüş, Memur-Sen Yalova İl Temsilciliğini de ziyaret etti.
Kaynak: AA