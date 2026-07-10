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Ayasofya'nın 6. yıl dönümü: 'Kutlu mabed' vurgusu

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"Rabbim, bu kutlu mabedin kubbelerinden ezan-ı Muhammedi'yi, tekbirleri ve duaları kıyamete kadar eksik etmesin"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Tanıtım ve Medya Başkanı Faruk Acar, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin yeniden ibadete açılmasının 6'ncı yıl dönümüne ilişkin paylaşımda bulundu.

Acar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Fethin nişanesi, Fatih'in emaneti Ayasofya... Milletimizin nesiller boyu yüreğinde taşıdığı büyük hasret, 6 yıl önce bugün Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın tarihi iradesi ve tavizsiz liderliğiyle nihayete erdi. Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi, zincirlerinden kurtularak yeniden asli hüviyetine kavuştu. Rabbim, bu kutlu mabedin kubbelerinden ezan-ı Muhammedi'yi, tekbirleri ve duaları kıyamete kadar eksik etmesin."

Kaynak: AA / Orhan Onur Gemici
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