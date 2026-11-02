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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Acar'dan partisinin iktidara gelişinin yıl dönümüne ilişkin paylaşım:

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- "3 Kasım 2002'den bugüne, Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde milletimizle birlikte yazdığımız bu hikayenin her sayfasında emek, cesaret ve mücadele var"

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Faruk Acar, "3 Kasım 2002'den bugüne, Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde milletimizle birlikte yazdığımız bu hikayenin her sayfasında emek, cesaret ve mücadele var." ifadesini kullandı.

Acar, AK Parti'nin 3 Kasım 2002'de iktidara gelişinin yıl dönümüne ilişkin NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Biz, bu yola çıkarken, uzun bir yol olduğunun, menzili çok olan ve geçidi olmayan bir yol olduğunun, derin sulardan geçileceğinin idraki, şuuru ve bilinciyle çıktık. Kolay olacağını beklemedik, zor diye geri dönmedik. 3 Kasım 2002'den bugüne, Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde milletimizle birlikte yazdığımız bu hikayenin her sayfasında emek, cesaret ve mücadele var. Türkiye'nin AK Partisi, işte bu yüzden bir Türkiye kitabıdır. Birlikte yazacağımız daha çok sayfa var."

Kaynak: AA
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