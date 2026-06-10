Acar: Netanyahu korkuyor, tarih Erdoğan'ı lider yazacak

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Tanıtım ve Medya Başkanı Faruk Acar, "Tarih sizi katliamlarınızla, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı ise zulme karşı dimdik duran liderliğiyle hatırlayacak" dedi.

AK Parti Tanıtım ve Medya Başkanı Acar sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, "Katil Netanyahu ve etrafına topladığı katliam kabinesi iyi bilsin: Liderimiz Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik her saldırınızın arkasında tek bir gerçek var: Korku. Çünkü siz yıllardır yalanla, baskıyla ve zulümle ayakta tuttuğunuz düzenin sorgulanmasına alışık değilsiniz. Gazze'de akıttığınız kanın karşısına dikilen, mazlumların sesi olan ve bütün dünyanın önünde hakikati yüzünüze haykıran bir liderle karşılaşmaya da alışık değilsiniz. Asıl rahatsızlığınız budur. Bir de utanmadan 'dünyanın en ahlaklı ordusu' masalını anlatıyorsunuz. Hastaneleri bombalayan, çadır kamplarını yakan, gazetecileri, doktorları ve kundaktaki bebekleri hedef alan bir barbarlığa 'ahlak' kisvesi giydiremezsiniz. Ne iftiralarınız işlediğiniz suçları örtebilir ne de propagandanız ellerinize bulaşan masum kanını temizleyebilir. Tarih sizi katliamlarınızla, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı ise zulme karşı dimdik duran liderliğiyle hatırlayacak" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı