AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Acar: "27 Nisan 2007; kimin demokrasinin yanında saf tuttuğunun en berrak aynasıdır"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Tanıtım ve Medya Başkanı Faruk Acar, "27 Nisan 2007; kimin demokrasinin yanında, kimin vesayetin gölgesinde saf tuttuğunun en berrak aynasıdır" dedi.

Acar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "27 Nisan 2007; kimin demokrasinin yanında, kimin vesayetin gölgesinde saf tuttuğunun en berrak aynasıdır. 367 garabetinden ve gece yarısı bildirilerinden medet umanlar, milletin sandıktaki iradesini antidemokratik yöntemlerle gasp etmeye kalkıştı. Ancak hesap edemedikleri bir hakikat vardı: Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde ortaya konulan sarsılmaz irade. Vesayet heveslilerine boyun eğmeyerek Türkiye'nin önünü açan o dik duruşu unutmadık. Milletin iradesini kirli bildirilerle kuşatmaya çalışanlar bilsin ki; o gece tarihe gömdüğümüz vesayet hevesleri, Türkiye'nin aydınlık geleceğinde bir daha asla kendine yer bulamayacaktır" ifadelerine yer verdi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
