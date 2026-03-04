Haberler

AK Parti Genel Başkan Vekili Ala: "Gazeteci Metan ve Ünal'ın gözaltına alınması haber alma hakkı açısından ciddi bir ihlaldir"

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Efkan Ala, gazeteci Adem Metan ve İlyas Efe Ünal'ın İsrail güçleri tarafından gözaltına alınmasını basın özgürlüğü ve haber alma hakkının ihlali olarak nitelendirdi.

AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala, "Gazeteci Adem Metan ve İlyas Efe Ünal'ın İsrail güçleri tarafından gözaltına alınması, basın özgürlüğü ve haber alma hakkı açısından ciddi bir ihlaldir" dedi.

AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, "Gazeteci Adem Metan ve İlyas Efe Ünal'ın İsrail güçleri tarafından gözaltına alınması, basın özgürlüğü ve haber alma hakkı açısından ciddi bir ihlaldir. Gazetecilik faaliyeti suç unsuru olarak değerlendirilemez, gazetecilerin mesleki faaliyetleri nedeniyle özgürlüklerinden mahrum bırakılması kabul edilemez. Gazetecilerin derhal serbest bırakılmasını bekliyor ve süreci yakından takip ediyoruz" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Düşürülen füzeyle ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk açıklama

Türkiye'de düşürülen füzeyle ilgili Erdoğan'dan ilk açıklama
Irak, elektrik sisteminin tamamen çökmesi nedeniyle karanlıkta kaldı

Komşu ülke karanlığa gömüldü
Uğurcan Çakır'dan Galatasaraylı taraftara unutamayacağı jest

Plakaya bakıp peşine düştü, ışıklarda hiç beklemediği bir şey oldu
4 gün 3 gece boyunca uyumadan oyun oynamanın bedelini ağır ödedi

4 gün boyunca uyumadan oyun oynamanın bedelini ağır ödedi
12 yaşında ama boyu 1.80! İbrahim Tatlıses'in kızının son hali görenleri şaşırttı

İbrahim Tatlıses'in kızının son hali görenleri şaşırttı
Bir Savaş da Afrika'da patlamak üzere! Etiyopya'dan Eritre'ye ültimatom

Tüm dünya Orta Doğu'yu izlerken bir savaş da Afrika'da patlamak üzere
Milyonlarca kişiyi bu fotoğraflarla kandırdılar

Elden ele dolaşıyor! Çok geçmeden gerçek ortaya çıktı