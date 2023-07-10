AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı Tire'de çiftçileri ziyaret etti

AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı Eyyüp Kadir İnan, sağanak ve dolunun etkili olduğu Tire ilçesinde çiftçileri ziyaret etti. İnan, tarım arazilerinde incelemede bulunarak, zarar gören üreticilere destek sözü verdi. Ayrıca İnan, Tire'de bulunan TMO deposunu da ziyaret etti ve buğday alımının başladığını duyurdu.

Ak Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı Eyyüp Kadir İnan, sağanak ve dolunun etkili olduğu Tire ilçesinde çiftçileri ziyaret etti.

Yeğenli ve Kırtepe mahallelerinde üreticilerle bir araya gelen İnan, afetin zarar verdiği tarım arazilerinde incelemede bulundu.

Aynı zamanda AK Parti İzmir Milletvekili de olan Eyyüp Kadir İnan, gazetecilere, Tire'de geçtiğimiz günlerde etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle tarım ürünlerinin zarar gördüğünü anımsattı.

Hasar tespit çalışmalarının başladığını aktaran İnan, "Buraya gelmeden önce hem Hazine ve Maliye Bakanımızla hem de Tarım ve Orman Bakanımızla görüşmeler yaptık. Ne gerekiyorsa yapılacak. Bizler milletvekili olarak çiftçimizin, Tireli hemşerilerimizin mağduriyetlerini gidermek için yoğun bir çaba harcayacağız." diye konuştu.

Milletvekili İnan, daha sonra Tire'de bugün buğday alımına başlayan TMO deposunu ziyaret etti.

İlk gün 250 ton alım yapıldığı aktaran İnan, "Burası, bizim bölgedeki uzun yıllardan sonra ilk alım merkezlerimizden biri oldu. İnşallah bölgede sayısını çoğaltacağız." dedi.