AK Parti'li İbiş: Gençlerimiz neyi, nasıl muhakeme ettiklerini sandık günü gösterecek

AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Yusuf İbiş, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in gençlik etkinliğine yönelik eleştirilerine yanıt vererek, gençlerin sandıkta gereken cevabı vereceğini söyledi.

AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Yusuf İbiş, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in açıklamaları ile ilgili yaptığı değerlendirmede, "Gençlerimiz ne kadar kıvrak zekalı olduklarını, neyi nasıl muhakeme ettiklerini sandık günü sana bir kez daha gösterecek" dedi.

AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Yusuf İbiş, sanal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "Özgür Özel'in açıklamalarını hayretle izledim. Haftalardır parti logomuz altında, sosyal medyada ve 81 ilde duyurusunu yaptığımız 'Bir Gençlik Şöleni' programımıza gençleri tabiri caizse 'kandırarak' davet ettiğimizi söylüyor. Oysa bu sözleriyle aslında gençlerimizi aşağılıyor. Bu ülkenin gençliğini; ne okuduğunu bilmeyen, ne gördüğünü anlamayan bir kitleymiş gibi tarif etmesi, hem ülkemiz gençliği hem de ülkemiz siyaseti adına son derece üzücüdür. Üstelik etkinliğimize 100 bin gencin katılması ona dert olmuş; çıkmış 'Tribün 35 bin kişi' diyor. Asıl gördüğünü anlamayan sensin Özgür Özel. Tribünün dışındaki miting alanlarından bihabersin, stadyumun dışından bihabersin, gördüğünü de anlamıyorsun" ifadelerine yer verdi.

'AK GENÇLİK SANA DAHA ÇOK ŞEY ÖĞRETECEK'

AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Yusuf İbiş, paylaşımın devamında şu ifadeleri kullandı:

"Yolsuzluk kayıtları, otel kayıtları derken; meğer CHP'nin emanetçi başkanı 'ibrikçibaşı' olmuş da kayıt tutuyormuş. Sayım yapmaktan siyaset yapmaya vakit bulamıyor. Gençler güven bulduğu yere gelir; senin gibi havlucuların ve bu havlucuların savunulduğu yere değil. Zaten bunlar değil miydi; seçilme yaşı 18'e indiğinde, Meclis'te lise kıyafeti giydirdikleri gençlerle basın toplantısı yapıp 'Bunlar mı ülkeyi yönetecek?' diye gençlerimizi küçümseyen? Kafa aynı kafa, zihniyet aynı zihniyet. Merak etme Özgür Özel, ülkemizdeki ortalama bir gencin muhakeme yeteneği seninkinden çok daha yüksek. Gençlerimiz ne kadar kıvrak zekalı olduklarını, neyi nasıl muhakeme ettiklerini sandık günü sana bir kez daha gösterecek. Sen bizi izlemeye devam et, AK Gençlik sana daha çok şey öğretecek."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

