Üye Girişi
Haberler

AK Parti Gediz İlçe Kongresi'nde Osman Yılmaz Yeniden Başkan Seçildi

AK Parti Gediz İlçe Kongresi'nde Osman Yılmaz Yeniden Başkan Seçildi
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kütahya'nın Gediz ilçesinde yapılan AK Parti 8. Olağan Kongresi sonrası Osman Yılmaz yeniden ilçe başkanı seçildi. Yılmaz, kongre sonrası yaptığı açıklamada birlik ve beraberlik vurgusu yaparak çalışmalarına devam edeceğini belirtti.

Kütahya'nın Gediz ilçesinde gerçekleştirilen AK Parti 8. Olağan Kongresi sonrası yeniden ilçe başkanı seçilen Osman Yılmaz, katılımcılara teşekkür etti. Yılmaz, kongrenin ardından yaptığı açıklamada, AK Parti ailesinin birlik ve beraberlik içinde, coşkulu bir atmosferde buluştuğunu belirterek çalışmalara hız kesmeden devam edeceklerini vurguladı.

Yılmaz, kongreye katılan tüm delegelere, parti üyelerine ve Gediz halkına teşekkür ederken, "Kongremizle birlikte yenilenmiş ve güçlenmiş kadrolarımızla, memleketimiz için durmadan, yorulmadan çalışmaya devam edeceğiz. Bize güvenen ve destek veren herkese minnettarız" dedi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Yerel Haberler Osman Yılmaz AK Parti Politika Yaşam Gediz

Bakan Memişoğlu'ndan 'yenidoğan çetesi' açıklaması: 5 Mayıs 2023'te Emniyet'ten yardım istedik

Bebek katili çete nasıl tespit edildi? Bakan Memişoğlu emniyet detayını ilk kez anlattı

 Teröristbaşı Fethullah Gülen'in ölüm nedenini hastane açıkladı

Teröristbaşı Gülen neden öldü? ABD'deki hastaneden açıklama var

 Hakan Şükür'ün ardından FETÖ'cü Enes Kanter'den de teröristbaşı Gülen için paylaşım geldi

Hakan Şükür'ün ardından teröristbaşının manevi oğlu da sahneye çıktı
İddianamede çarpıcı detaylar! Ağabey, cezaevinden arayıp kardeşine talimatı vermiş

Ağabey, cezaevinden arayıp kardeşine talimatı vermiş
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Masterchef 22 Ekim yeni bölüm fragmanı! Masterchef yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Ramazan Bayramı ne zaman? 2025 Ramazan hangi ay? Müge Anlı'da Kübra Ateş ve Öcal olayı nedir? 22 Ekim Müge Anlı'da neler oldu? Galatasaray Elfsborg maçı hangi kanalda? (UEFA Avrupa Ligi) Mert Günok Lyon maçında yok mu? Mert Günok Lyon maçında oynamayacak mı? BEŞİKTAŞ AVRUPA MAÇI NE ZAMAN? Olimpik Lyon- Beşiktaş maçı saat kaçta, şifresiz mi? Kamu personel alımı ne zaman, hangi tarihte? Memur kadroları neler, KPSS şartı var mı? FENERBAHÇE AVRUPA MAÇI NE ZAMAN? Fenerbahçe- Manchester United maçı saat kaçta, şifresiz mi? Gelin Evi Mervenur Saka kimdir? Mervenur Saka kaç yaşında, nereli? Gelin Evi Eda Nur Öztürk kimdir? Eda Nur Öztürk kaç yaşında, nereli? Gelin Evi Ezgi Sertel neden yok? Ezgi Sertel programdan ayrıldı mı?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.