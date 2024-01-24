AK Parti Evren Belediye Başkan adayı Hüsamettin Ünsal oldu

Türkiye 31 Mart'ta gerçekleşecek yerel seçimlere kitlendi, partilerin adayları bir bir açıklanıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ATO Congresium'da AK Parti Ankara İlçe Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı'nda partisinin adaylarını açıkladı. AK Parti'nin Ankara Evren Belediye Başkan adayı Hüsamettin Ünsal oldu.

HÜSAMETTİN ÜNSAL KİMDİR?

1973 yılında Ankara'nın Evren ilçesinde dünyaya gelen Hüsamettin Ünsal, ilköğretim ve lise eğitimini de yine Evren'de tamamlamıştır. Meslek hayatına müteahhit olarak başlamış ve bu alanda hala faaliyet göstermektedir. 2004 Mahalli İdareler Yerel Seçimleri'nde AK Parti Evren Belediye Meclis Üyeliği ile siyasi hayata giriş yapan Ünsal, 2014-2019 yılları arasında Evren Ak Parti İlçe Başkanlığı görevini üstlenmiştir. 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Yerel Seçimlerinde Evren Belediye Başkanlığı'na aday olmuş ve seçilerek belediye başkanı olmuştur. Hüsamettin Ünsal, evli ve dört çocuk babasıdır.