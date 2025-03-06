Kuralar çekildi! Ziraat Türkiye Kupası'nda dev derbi var

Kuralar çekildi! Türkiye Kupası'nda derbi var
Merkez Bankası'nın yılın ikinci faiz kararı belli oldu

Piyasaların merakla beklediği faiz kararı açıklandı
Mimar Ece Gürel'in sağlık durumu: Kalbi durdu, entübe edildi

Ece Gürel'in sağlık durumu sanılandan daha kötü: Kalbi durdu
Polis yok diye aşırı hız yapanlar yandı! Yeni sistem devrede

Polis yok diye aşırı hız yapanlar yandı! Yeni sistem devrede

AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak İftarda Budak Ailesi ile Buluştu

AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak İftarda Budak Ailesi ile Buluştu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eskişehir'de AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak, Budak ailesinin iftarına katılarak samimi bir akşam geçirdi. Albayrak, sosyal medyada misafirperverlikleri için aileye teşekkür etti.

Eskişehir'de bir aile, AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak'ı iftarda misafir olarak ağırladı.

Başkan Albayrak, misafirliğiyle ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Renkli fotoğraf karelerinin yer aldığı paylaşımda Başkan Albayrak, "Bu akşamki iftarda, Cemil ağabeyimizin hanesine misafir olduk. Budak ailesinin değerli üyelerinin her birine misafirperverlikleri için teşekkür ediyorum. Huzur kokan bu mübarek akşamların değerini biliyor, sevdiklerimizle bir araya gelmekten mutluluk duyuyoruz" ifadelerini kullandı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
img

Cennetteki huriler soruldu, yanıtı herkesi ters köşe yaptı
img

Yasak aşk skandalında cinnet getiren kocaya iyi hal indirimi
img

Galatasaray'da iki ismin kalemi kırıldı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İstanbul'da Glasgow Rangers taraftarı trafik kazasında hayatını kaybetti! Biri çarptı diğeri ezdi

Fenerbahçe-Rangers maçı öncesi şoke eden ölüm
Mustafa Karataş, 'Kocamı tahrik ediyor' diyen kadın izleyicinin sözlerini yarıda kesti

"Kocamı tahrik ediyor" diyen kadın izleyicinin sözlerini yarıda kesti
Ünlü market zinciri, Ülker ürünlerini raflardan kaldırdı! İşte gerekçe

Ünlü market zinciri, Ülker ürünlerini raflardan kaldırdı
Tövbe edip Müslüman olan 'Zebani Efe' son haliyle gündemde

Tövbe edip Müslüman olmuştu! 'Zebani Efe'yi görenler tanıyamıyor
Yeni destek paketi geliyor! Miktar da yaş sınırı da belli oldu

Yeni destek paketi geliyor! Miktar da yaş sınırı da belli oldu
Yasak aşk dehşeti! Eşini ve komşusunu bıçaklayan şahsa 'iyi hal' indirimi uygulandı

Yasak aşk skandalında cinnet getiren kocaya iyi hal indirimi

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.