Başkan Albayrak, vatandaşların taleplerini dinledi

AK Parti Eskişehir Başkanı Gürhan Albayrak, 'Halk Günü' programı kapsamında il başkanlığı binasında vatandaşların taleplerini dinleyerek notlar aldı. Albayrak, sosyal medya paylaşımında hemşehrilerinin gönlünü önemsediklerini vurguladı.

Ak Parti Eskişehir Başkanı Gürhan Albayrak, vatandaşların taleplerini dinleyip değerlendirmelerde bulundu.

Rutin hale getirilen 'Halk Günü' programı sürüyor. Bu kapsamda AK Parti Eskişehir Başkanı Gürhan Albayrak, il başkanlığı binasına gelen vatandaşların taleplerini dinleyip notlar aldı. Başkan Albayrak'ın konuyla ilgili sosyal medya paylaşımında ise, "Bizim için en büyük makam hemşehrilerimizin gönlüdür. Eskişehir için çalışmaya, ilk günkü heyecanla devam" ifadeleri yer aldı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
