AK Parti Erzincan İl Başkanı Mehmet Cavit Şireci, yerel seçimlere ilişkin bilgilendirmede bulundu

AK Parti Erzincan İl Başkanı Mehmet Cavit Şireci, yerel seçimlere ilişkin bilgilendirmede bulunarak şu ana kadar başkanlık için başvuruda bulunanları açıkladı.

AK Parti Erzincan İlçe Başkanı Hakan Öredek, İl Kadın Kolları Başkanı Rahşan Külünk ve İl Gençlik Kolları Başkanı Mehmet Yılmaz ile birlikte basın toplantısında konuşan Şireci, 1 Ocak 2024 itibariyle seçim süreci ve seçim takviminin resmen başlayacağını kaydederek şu ifadelere yer verdi:

"Önümüzde AK Parti'nin Cumhuriyetimizin 100. yılına yakışır bir demokrasiyle seçim zaferini kutlayacağı 31 Mart Yerel seçimleri var.

Türkiye de AK Parti Belediyeciliği halkımızın teveccühü ile yeniden iş başına gelecektir. Erzincan da yoğun canlı bir seçim süreci geçiriyoruz. Aday adaylık başvuruları devam ediyor. Bir birinden kıymetli arkadaşlar millete hizmette yarışmak adına başvurularını yapıyorlar. Milletimize hizmetkarlık yolunda en önemli adım yerel seçimler ve belediyeciliktir. Türkiye Yüzyılı inşası yolunda var gücümüzle çalışmak suretiyle bu yerel seçim sürecini de zaferle taçlandıracağız.

Aday olmak isteyenler için başlayan istifa süreci devam ediyor. 1 Aralık'ta sona erecek. Fakat istifa edecek AK Parti Aday Adaylarımızın 21 Kasımda istifa ederek son gün 22 kasım Çarşamba günü saat 19.00'a kadar aday adayı olması gerekiyor. 1 Ocak 2024 itibariyle de seçim süreci ve seçim takvimi resmen başlayacak. Başvuru aidatı yerine yine bağış aldığımızı bir kez daha hatırlamakta fayda var. aşvuruların dijital ortamda "başvuru.akparti.org.tr" adresinden alınmaya devam ediyor.

Büyükşehrin dışında kalan il belediye başkan adaylarımız 30 bin lira, ilçe belediye başkan adaylarımız 20 bin lira, belde belediye başkanı adaylarımız 10 bin lira, büyük şehirlerin dışında kalan illerin ilçelerine ilişkin meclis üyeleri ile il genel meclis üyelerinden de 5 bin lira bağış almak suretiyle aday müracaatlarını kabul ediyoruz. Bağışlar tüm dünyanın gözleri önünde vahşice işlenen ve soykırıma varan saldırılardan etkilenen Gazzeli kardeşlerimizin temel insani ihtiyaçlarını karşılanması için AFAD üzerinden kendilerine ulaşmış olacak.

18-30 yaş arası genç ile kadın adaylardan belirlenen miktarın yarısının, engelli adaylardan ise 4'te biri alınıyor. Temayül yoklaması 26 Kasım Pazar günü 10.00-16.00 saatleri arasında elektronik ortamda yapılacak.

Erzincan'da şuana kadar Kemaliye Belediye Başkanlığı için İbrahim Yıldırım ve Hasan Tahsin Bilgiç'ten, Tercan Çadırkaya Belediye Başkanlığı için Emrullah Selçuk ve İlhan Yıldız'dan başvuru aldık. Tercan Belediye Başkanlığı için Muammer Karahan, Üzümlü Belediye Başkanlığı için ise Kenan Tat'dan başvuru aldık. Erzincan Belediye Başkanlığı için ise Ferhat Yıldız başvuru yaptı.

Başvuru süreci içinde yine sizleri ve halkımızı bilgilendireceğiz.

Seçimlerin ülkemize şehrimize hayırlar getirmesini temenni ediyorum. AK kadrolarla yine kazanan milletimiz olacaktır. Tüm Erzincanlı hemşerilerimizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum" - ERZİNCAN