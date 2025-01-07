AK Parti Düzce il yönetimi belli oldu

Ak Parti Düzce Teşkilatında, İl Başkanı Hasan Şengüloğlu'nun yürütme kurulu belli oldu. İl Başkanı Şengüloğlu "Şehrimize ve milletimize hizmet yolunda sorumluluk üstlenen bu güçlü kadromuza birlik ve beraberlik içinde çalışmayı nasip etsin" dedi.

Ak Parti Düzce 8. Olağan İl Kongresinde il başkanı olarak seçilen Hasan Şengüloğlu mazbatasını aldıktan sonra yönetim kurulu ile ilk toplantısını gerçekleştirdi. Daha güçlü daha güzel bir Düzce için kararlılıkla çalışmalarını sürdüreceklerinin altını çizen Şengüloğlu, "22 yıldır milletimizin gönlünde taht kurmuş, hizmet siyasetiyle Türkiye'yi adeta yeniden inşa etmiş bir hareketin mensupları olarak, yeni dönemde de şehrimize ve ülkemize en güzel şekilde hizmet etmeye devam edeceğiz. Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, 'Durmak yok, yola devam' diyerek, Düzce'miz için daha büyük hedefler belirledik. AK Parti olarak, milletimizin güvenine layık olmak, her alanda güçlü adımlar atmak ve gönülleri kazanmaya devam etmek için durmadan çalışacağız. Daha güçlü bir Türkiye, daha güzel bir Düzce için hep birlikte aynı azim ve kararlılıkla yolumuza devam ediyoruz" dedi.

Yönetim kurulu şu isimlerden oluştu;

Siyasi ve Hukuki İşler Başkanı Sinan Aydın, Teşkilat Başkanı Servet Güler, Seçim İşleri Başkanı Beyza Güneş, Tanıtım ve Medya Başkanı Asu Beşer Karpuz, Sosyal Politikalar Başkanı Hasan Arslan, Dış İlişkiler Başkanı Dergah Akça, AKİM Başkanı Yunus Emre Gülay, Yerel Yönetimler Başkanı Alaattin Baş, Ekonomi İşleri Başkanı Ümit Yıldırım, Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkanı Aydın Çetinkaya, Mali ve İdari İşler Başkanı Fatma Ayten Büyükaydın, ArGe Başkanı Ersoy Mutlu, İnsan Hakları Başkanı Nurullah Veli, Çevre, Şehir ve Kültür Başkanı İlyas Şallı, Bilgi ve İletişim Teknolojileri Başkanı Yaser Kadir İnan, İl Sekreteri Ali Süler, Yaşlılar Koordinasyon Merkezi Başkanı Ramazan Bağtaş, Engelliler Koordinasyon Merkezi Başkanı Kutlu Gökesaoğlu, Şehit ve Gazi Aileleri Koordinasyon Merkezi Başkanı Mustafa Bilgin. - DÜZCE