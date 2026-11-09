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AK Parti Düzce İl Başkanlığında Başdanışman Kışla, İl Başkanı Şengüloğlu ile görüştü

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Cumhurbaşkanı Başdanışmanı İsrafil Kışla, AK Parti Düzce İl Başkanlığını ziyaret etti. İl Başkanı Hasan Şengüloğlu'nun ev sahipliğindeki ziyarette teşkilat çalışmaları ve siyasi gündem değerlendirildi, Kışla ev sahipliği için teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı İsrafil Kışla, AK Parti Düzce İl Başkanlığını ziyaret etti.

Partiden yapılan açıklamaya göre, İl Başkanı Hasan Şengüloğlu'nun ev sahipliğinde gerçekleşen ziyarette, teşkilat çalışmaları ve siyasi gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu.

Kentte yürüttükleri çalışmalar ve vatandaşlarla kurulan gönül bağını güçlendirmeye yönelik faaliyetler hakkında Kışla'ya bilgi veren Şengüloğlu, teşkilat içindeki güçlü iletişim ile birlik ve beraberliğin önemine vurgu yaptı.

Gündemi ve çalışmaları değerlendiren Kışla da ev sahipliğinden dolayı Şengüloğlu'na teşekkür etti.

Kaynak: AA
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