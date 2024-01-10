AK Parti Diyarbakır İl Başkanı: Büyükşehir belediye başkan adayımız 15 Ocak'ta açıklanacak

Adalet ve Kalkınma Partisi ( Ak Parti ) Diyarbakır İl Başkanı Mehmet Raşit Ocak, "Belediye başkanlıklarında başvuru sürecimiz uzatılmadı. Şu an değerlendirme aşamasında. Büyükşehir belediye başkan adayımız Allah izin verirse 15 Ocak'ta açıklanacak" dedi.

10 Ocak Çalışan Gazeteciler münasebetiyle AK Parti Diyarbakır İl Başkanı Mehmet Raşit Ocak ve beraberindeki yönetim kurulu üyeleri, İhlas Haber Ajansı Diyarbakır Bölge Müdürlüğü'ne ziyarette bulundu. Ziyarette konuşan Ocak, halkın belediyecilik alanında liyakati olan kişileri başkan olarak seçmesini beklediğini belirtti.

Büyükşehir belediye başkan adayının 15 Ocak, ilçe belediye başkan adaylarının ise 15-30 Ocak tarihleri arasında genel merkez tarafından açıklanacağını dile getiren Ocak, "Özellikle yerel yönetimlerde dikkat ettiğimiz husus; belediyecilik alanında liyakati olan arkadaşların seçilmesini halk bekliyor. İnşallah genel merkezimizin de hem sahada yapmış olduğu çalışmalardan hem de kanaat önderlerinden bu liyakata sahip olan arkadaşların seçilmesini bekliyoruz. Aday başvuru süresi aslında uzatılmadı. Sadece meclis üyeliği başvuru süresi uzatıldı. En son bu tarih 5 Ocak'tı, 31 Ocak'a uzatıldı. Belediye başkanlıklarında başvuru süreci uzatılmadı. Şu an değerlendirme aşamasında büyükşehir belediye başkan adayımız Allah izin verirse 15 Ocak'ta açıklanacak. İlçe belediye başkan adaylarımız da 15 Ocak ve 30 Ocak tarihleri arasında genel merkez tarafından açıklanacak" dedi.

Diyarbakır'ın Türkiye'de hak ettiği yere gelmesi için ciddi projelere imza atacaklarını ifade eden Ocak, "Diyarbakır ülkemizin en önemli şehirlerinden bir tanesidir. Bu süreçte son 5 yılda ciddi hizmetler yapıldı. Ama hala Diyarbakır'ın bölgemizin en iyi şehri olması için, Türkiye'de hak ettiği yere gelmesi için ciddi projelerimiz var. Adaylarımız açıklandığı zaman inşallah bunları da halkımızla paylaşacağız. Yeni yönetimimiz hayırlı olsun. Yönetimimizi ve görevlendirmelerimizi yaptık. Bizi iki tane temel hedefimiz var. Birinci hedefimiz mümkün olduğu kadar vatandaşlarımızın yanında olmaya çalışacağız. Vatandaşlarımızın derdiyle dertlenmek istiyoruz. Onların taleplerini dinlemek için elimizden geleni yapmaya çalışacağız" diye konuştu. - DİYARBAKIR