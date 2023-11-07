AK Parti Diyarbakır İl Başkan Vekili ve ilçe başkanları ev ziyaretleri gerçekleştirdi

AK Parti Diyarbakır İl Başkan Vekili Mehmet Raşit Ocak ve merkez ilçe başkanları, vatandaşları evlerinde ziyaret ederek sorun ve taleplerini dinledi. Ev ziyaretlerinde halkın gönül dünyasındaki güzelliklerle samimiyetle güzel anlar geçirmeye çalıştıklarını ifade eden Ocak, bu tür ziyaretlerin devam edeceğini belirtti.

Ak Parti Diyarbakır İl Başkan Vekili Mehmet Raşit Ocak ve merkez ilçe başkanları vatandaşları evlerinde ziyaret ederek, bölgede yaşanan sorun ve talepleri dinledi.

Adalet ve Kalkınma Partisi ( Ak Parti ) Diyarbakır İl Başkan Vekili Mehmet Raşit Ocak, Sur ilçe Başkanı Davut Yıldız, Yenişehir İlçe Başkanı Ender Karahan, Bağlar İlçe Başkanı Sadık Başar Gür, Kayapınar İlçe Başkanı Mehmet İhsan Aytekin, il yönetim kurulu üyeleri ve ilçe teşkilatları ile dört merkez ilçede ev ziyaretleri gerçekleştirerek vatandaşlar ile sohbet edip sorun ve taleplerini dinledi.

Vatandaşlarla sürekli bir araya geleceklerini belirten Ocak, "Yoğun bir çalışma temposu içerisindeyiz. Hizmet noktasında zamanı verimli şekilde kullanmaya çalışıyoruz. Vatandaşlarımızı evlerinde ziyaret ederek, isteklerini yakından dinliyoruz. İnşallah imkanlar dahilinde vatandaşlarımızın sorunlarını bir bir çözeceğiz. Bütün gayretimiz ve çabamız çok değerli Diyarbakırlı vatandaşlarımız için" dedi.

Gerçekleştirdikleri ev ziyaretlerinde halkın gönül dünyasındaki güzelliklerle, samimiyetle güzel anlar geçirmeye çalıştıklarını ifade eden Ocak, "Bizler, AK Parti Diyarbakır ailesi olarak her zaman vatandaşlarımızın yanında olmaya özen gösteriyoruz. Vatandaşımızın iyi ve kötü gününde yanlarında olmaya çalışıyoruz. Bu tür çat kapı ev ziyaretlerimizi devam ettireceğiz. Bu haftaki ev ziyaretlerimizde bizleri evlerinde misafir eden vatandaşlarımıza teşekkür ederim" ifadelerinde bulundu. - DİYARBAKIR