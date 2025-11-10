Haberler

AK Parti Dikili İlçe Teşkilatında Görev Değişimi

AK Parti Dikili İlçe Teşkilatında devir teslim töreni gerçekleşti. Mehmet Akif Güveli, başkanlık görevini Tahsin Şekerci'den devralarak yeni döneme başladı. Törende birlik ve dayanışma mesajları verildi.

Ak Parti Dikili İlçe Teşkilatında devir teslim töreni gerçekleştirildi. Görevi devreden önceki İlçe Başkanı Tahsin Şekerci, başkanlık görevini Mehmet Akif Güveli'ye teslim etti. Törene AK Parti Dikili İlçe Teşkilatı üyeleri, partililer ve çok sayıda davetli katıldı. Yeni İlçe Başkanı Mehmet Akif Güveli, geçmiş dönemde görev yapan Tahsin Şekerci ve yönetimine teşekkür ederek, "Bugüne kadar yapılan hizmetlerin aksamadan devam etmesi için çalışacağız. Bu dava bir hizmet yarışıdır, bizler de bayrağı daha ileriye taşımak için gayret göstereceğiz" ifadelerini kullandı.

Törende birlik ve dayanışma mesajları verilirken, AK Parti Dikili Teşkilatının yeni dönemde yerel çalışmalara ve vatandaş buluşmalarına ağırlık vereceği belirtildi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
