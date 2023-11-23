AK Parti Denizli İl Başkanı Yücel Güngör, yerel seçimler öncesi aday adayları listesini açıkladı

AK Parti Denizli İl Başkanı Yücel Güngör, 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri öncesi aday adayları listesini kamuoyuyla paylaştı. Kale'de 7 isim en çok başvuru yaparken, Buldan, Çameli ve Sarayköy için hiç başvuru yapılmadı.

DENİZLİ (İHA) – AK Parti Denizli İl Başkanı Yücel Güngör, yerel seçimler öncesi kesinleşen aday adayları listesini kamuoyuyla paylaştı. 7 isimli en çok başvuru Kale'de olurken, 3 ilçe için ise hiç başvuru yapılmadı.

31 Mart 2024 tarihinde yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri sürecinde AK Parti'de aday adaylığı başvuruları tamamlandı. Açıklanan aday adaylığı takviminin sona ermesinin ardından AK Parti Denizli İl Başkanı Yücel Güngör, yerel seçimler öncesi kesinleşen aday adayları listesini kamuoyuyla paylaştı.

AK Parti İl Başkanı Yücel Güngör, yaptığı açıklamada; "31 Mart 2024'te yapılacak olan yerel seçim sürecinde Partimize aday adaylığı başvurusu yapan isimlere hayırlı uğurlu olsun. AK Parti Genel Merkezimiz tarafından alınan karar gereği mevcut Büyükşehir ve İlçe Belediye Başkanlarımız doğal adayımız oldukları için aday adayı müracaatları alınmamıştır" dedi.

AK Parti Denizli İl Başkanlığı tarafından açıklanan aday adayları listesinde, 19 ilçe belediye başkanlığı için 16 ilçeden aday adaylığı başvurusu yapan 49 kişinin ismi yer aldı. Acıpayam'dan 4, Babadağ'dan 5, Baklan'dan 3, Bekilli'den 1, Beyağaç'tan 1, Bozkurt'tan 6, Çal'dan 1, Çardak'tan 5, Çivril'den 2, Güney'den 2, Honaz'dan 1, Kale'den 7, Merkezefendi'den 3, Pamukkale'den 2, Serinhisar'dan 3 ve Tavas'tan 3 ismin yer aldığı listede Buldan, Çameli ve Sarayköy için hiç başvuru yapılmadığı görüldü. - DENİZLİ