AK Parti Denizli İl Başkanı Yücel Güngör, Babadağ'da vatandaşlarla buluştu

AK Parti Denizli İl Başkanı Yücel Güngör, ilçe ziyaretleri kapsamında Babadağ İlçesi'nde vatandaşlarla bir araya geldi.

Denizli AK Parti İl Başkanı Yücel Güngör, ekibi ile 2024 yerel seçimleri için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Başkan Güngör, ilçe ziyaretleri kapsamında Cuma namazını kıldığı Babadağ'da, namaz çıkışı vatandaşlarla bir araya geldi. İlçede esnaf ve vatandaşları ziyaret eden Başkan Güngör, istek ve önerileri dinledi.

Başkan Güngör ziyaretle ilgili, "Cuma namazı çıkışı Babadağ ilçemizde vatandaşlarımızla bir araya gelerek keyifli bir sohbet gerçekleştirdik. Vatandaşlarımız ile yaptığımız görüşmelerde 2024 yerel seçimlerinde vatandaşlarımızın AK belediyeciliği tercih edeceklerine inancımız tamdır. Bir dönem halkımızın teveccühü ile ara verdiğimiz hizmetlerimize yeniden devam etmenin gayreti ve çalışması içerisinde olacağız. Babadağ'da 2024 yerel seçimlerinde yeniden destan yazacağız inşallah! Babadağlı hemşehrilerimize nazik misafirperverlikleri için teşekkür ediyoruz" dedi. - DENİZLİ