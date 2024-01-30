AK Parti Denizli İl Başkanı Yücel Güngör, adayların açıklanacağını duyurdu

Ak Parti Denizli İl Başkanı Yücel Güngör, 4 Şubat Pazar AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş'ın katılımı ile adayların açıklanacağını bildirdi.

Konuya dair açıklamalarda bulunan Güngör, Denizli'nin önemli bir etkinliğine liderlik edeceğini ifade ederek, "4 Şubat Pazar günü saat 14: 00'te Denizli Büyükşehir Belediyesi Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenecek olan büyük bir aday tanıtım programına ev sahipliği yapacağız. Bu etkinlikte Denizli'nin 19 ilçesinden belediye başkan adaylarını kamuoyuna tanıtacak. Programın özel konuğu ise AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş olacak. Böylece, önemli bir siyasi figürün katılımıyla etkinlik daha da renklenecek" dedi.

Partisinin seçim bölgelerinde güçlü adaylarını tanıtarak seçim sürecine dair ilk adımı atmış olacağını ifade eden Başkan Güngör, "Aday tanıtım programının Denizli siyasi arenasında büyük bir yankı uyandırması beklenirken, AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş'ın da katılımı, etkinliğe ayrı bir önem katacak. Denizli'nin 19 ilçesinden gelecek belediye başkan adayları, halka projelerini sunma ve kendilerini tanıtma fırsatı bulacaklar" diye konuştu. - DENİZLİ