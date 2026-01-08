Haberler

AK Parti Denizli İl Başkanı Subaşıoğlu gazetecilerle buluştu

AK Parti Denizli İl Başkanı Muhammet Subaşıoğlu, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla basın mensuplarıyla bir araya gelerek gazetecilerin önemine vurgu yaptı. Denizli'nin Türkiye Yüzyılı hedeflerine taşınması için birlikte çalışacaklarını belirtti.

AK Parti Denizli İl Başkanı Muhammet Subaşıoğlu, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla kentte görev yapan basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Denizli Gazeteciler Cemiyetini ziyaret eden Subaşıoğlu, gece gündüz çalışan gazetecilerin yaşadıkları şehrin sesini dünyaya büyük bir özveriyle duyurduğunu söyledi.

Subaşıoğlu kentte yaşayanların dertleriyle dertlendiklerini belirterek, "Onların sevinçlerine ortak olduk. Teşkilatımızın her kademesiyle omuz omuza vererek, Denizlimizi Türkiye Yüzyılı hedeflerine taşımak için gayretle çalıştık. Basınımızla her zaman şeffaf ve güçlü bir diyalog içerisinde olduk. Şehrimize hizmet yolunda ilk günkü heyecan ve kararlılıkla yürümeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Denizli Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Osman Nuri Boyacı da ziyaretten dolayı Subaşıoğlu'na teşekkür etti.

Kaynak: AA / Sebahatdin Zeyrek - Politika
