AK Parti'den zehir zemberek sözlerle istifa eden Amine Cansu Kaba, Davutoğlu'nun partisine göz kırpıyor

Ak Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Amine Cansu Kaba, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla partisinden istifa ettiğini duyurdu.

ZEHİR ZEMBEREK SÖZLER

Kaba, yayınladığı istifa mektubunda "19 yaşımda, vatanım ve milletim için büyük ideallerle adım attığım partimden ayrılma sebeplerim; adaletten uzaklaşma, zaman içinde insanların itibarsızlaştırılması, makam ve mevki sahiplerinin liyakatsizliği ve başta gençlik olmak üzere umudun yok edilmesine kadar giden bu yolda vicdanları yaralayan ve 'bu kadarı da olmaz' dediğimiz yanlışlardır" ifadelerine yer verdi.

TEMURCİ, İDDİALARI DOĞRULADI

Amine Cansu Kaba'nın istifasının ardından Gelecek Partisi'ne katılacağı öne sürüldü. Konuyla ilgili bir açıklama yapan Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selim Temurci, Amine Cansu Kaba ile görüştüklerini belirtti.

"PARTİMİZİN KAPILARI SONUNA KADAR AÇIKTIR"

Ak Parti İstanbul İl Başkanı olduğunuz dönemde, Amine Cansu Kaba'nın sizin ekibinizde olduğu iddiası doğru mu?" sorusuna da yanıt veren Temurci, "İstanbul'da benim bulunduğum dönem, Ak Parti'nin en fazla üye kaydetmiş olduğu dönem, birlikte siyaset yaptığımız binlerce arkadaşımız var. Mutlaka Amine Hanımla da bir çalışmamış, hukukumuz olmuştur. Gelecek Partisi olarak da Ak Parti'de yanlışa, harama, yolsuzluğa, arsızlığa bulaşmamış herkese kapımız açık. Sayın Amine Hanım da bunlardan biri, yapmış olduğu açıklamayı da gördüm. Elbette kendisini partimize davet edebiliriz. Kendisi de uygun görürse birlikte çalışmak isteriz. Kendisiyle de irtibat kuruyoruz. Tabi ki Gelecek Partisi'nde biz İstanbul'da Amine Hanım istifa etmeden önce böyle bir bilgimiz yoktu. Ama bu gerekçelerle istifa eden ahlaki nedenlerle, yozlaşmayla, bu gerekçelerle istifa eden insanları Türkiye'de bir haykırış olarak görüyoruz. Partimizin kapıları da bu arkadaşlara sonuna kadar açıktır" dedi.