AK Parti'den ve vekillikten istifa eden Eşref Fakıbaba'dan ilk sözler! Katılacağı partiyi açıkladı

Bu sabah hem AK Parti'den hem vekillikten istifa ettiğini duyuran Eşref Fakıbaba, siyaset arenasını hareketlendirdi. AK Parti kanadı resmi dilekçenin partiye ulaşmadığını belirtirken, duyuru sonrasında Fakıbaba'dan ilk açıklama geldi. Fakıbaba, "Bağımsız bir insanım. Vekillikten de istifamı gönderdim. Özgür vatandaş olarak parti seçmem hakkım vardır. Sıfırdan başlıyorum İYİ Parti'ye geçiyorum. Meral Hanım'la iki kez görüştüm ve ikna oldum" dedi.

Eski Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı, AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Ahmet Eşref Fakıbaba, bu sabah sosyal medya hesabından yaptığı bir açıklama ile hem milletvekilliğinden hem de partisinden istifa ettiğini açıkladı.

PAYLAŞIMINDA MANİDAR SÖZLER VAR

Fakıbaba istifasını duyurduğu açıklamasında "2003'te üyesi olduğum AK Parti'de değişik makamlarda görev yapma fırsatı buldum. Bu fırsatı bana veren bütün büyüklerime ve Şanlıurfa halkına yürekten teşekkür ediyorum. Bu 20 yıl içerisinde çok değerli arkadaşlarım oldu. Onlardan ayrıldığım için üzgünüm. Ancak siyasi ve ahlaki anlayışıma uygun olmayan bazı kişilerle bundan böyle beraber olmayacağım için de mutluyum." ifadelerini kullanırken konu kısa sürede sosyal medyanın da gündemine oturdu.

"İYİ PARTİ'YE KATILIYORUM"

AK Parti adına konuşan Grup Başkanvekili Mahir Ünal, resmi dilekçenin henüz partiye ulaşmadığını belirtirken Fakıbaba yeni bir açıklama daha yaptı. Sözcü'ye konuşan Fakıbaba, İYİ Parti'ye katılacağını açıkladı.

Fakıbaba, "Bağımsız bir insanım. Vekillikten de istifamı gönderdim. Etik olarak da Fakıbaba'ya yakışan bir olay. Ben ne AK Partiliyim ne de vekilim. Özgür vatandaş olarak parti seçmem hakkım vardır. Sıfırdan başlıyorum İYİ Parti'ye geçiyorum. Milletvekilliğini bırakmakla AK Parti seçmenine saygısızlık yapmadım. Meral Hanım'la iki kez görüştüm ve ikna oldum" dedi.