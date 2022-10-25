AK Parti'den Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı'ya saldırıya tepki: Lanetliyoruz

AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, bugün Tuzla'daki tesisin açılış töreninde İBB'li olduğu iddia edilen kişilerin saldırısına uğrayan Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı hakkında açıklamada bulundu. Çelik, "Hizmetler hakkındaki görüşlerini söylediği için saldırıya uğrayan Şadi Yazıcı'ya yapılanları lanetliyoruz" dedi.

İSKİ Tuzla İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi 3. Kademe açılış törenine katılan ve burada bir konuşma yapan Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı'ya törene katılan bazı kişiler saldırdı. Yazıcı, makam aracına binerek oradan uzaklaştı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A TEŞEKKÜR ETTİ

Tuzla'da İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı'nın da katılımıyla İSKİ Tuzla İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi 3. Kademe açılış töreni düzenlendi. Çalışmaların önceki etabını tamamlayan eski İBB Başkanı Kadir Topbaş'ı anan Başkan Yazıcı kürsüde "Bu çevre vizyonunun ilk kuruluşunu planlayarak, 1998 yılında birinci etabını başlatan, hizmet siyasetinin lideri Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun" şeklinde konuşma yaptığı sırada bazı kişiler Yazıcı'nın sözünü keserek konuşmasına engel oldu.

ARACINA KADAR TAKİP ETTİLER

Konuşmaların ardından Başkan Yazıcı'yı makam aracına kadar takip eden şahıslar Başkan Yazıcı'ya saldırdı. Başkan Yazıcı makam aracına binerek oradan uzaklaştı.

AK PARTİ, SALDIRIYI KINADI

Yaşanan olayların ardından Ak Parti'den de ilk açıklama geldi. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Tuzla Belediye Başkanımız Şadi Yazıcı İstanbul'daki belediye hizmetleri hakkında görüşlerini söylediği ve Cumhurbaşkanımızın belediye başkanıyken yaptığı hizmetlerden bahsettiği için saldırıya uğradı. Bu saldırıyı lanetliyoruz. Siyasi barbarlığa geçit vermeyiz" dedi.