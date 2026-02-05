Haberler

AK Parti Genel Başkanvekili Ala'dan "Terörsüz Türkiye" mesajı Açıklaması

AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, Suriye'deki son gelişmeler ve terörle mücadelenin önemine dikkat çekerek, Türkiye'nin terörsüz bir bölge hedefi doğrultusunda kararlı adımlar attığını belirtti.

AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, "Terörsüz Türkiye hedefimiz, attığımız kararlı adımlarla artık 'terörsüz bir bölge' vizyonuna doğru ilerlemektedir." değerlendirmesini yaptı.

Ala, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "30 Ocak'ta Suriye Hükümeti ve SDG arasında varılan entegrasyona ilişkin mutabakat ile atılan adımı, bölgesel barışın inşasına yönelik önemli bir aşama olarak değerlendiriyoruz." ifadesini kullandı.

Suriye'nin kuzeyinde istikrar ve asayişin tesis edilmesinin Türkiye'nin güvenliği ve refahı ile doğrudan ilgili bir mesele olduğunu ifade eden Ala, şunları kaydetti:

"Komşumuzun çatışmadan uzak istikrar içerisinde bütünleşmesi, samimi arzumuzdur. Artık gelinen aşamada çatışma fitilini yeniden tutuşturma, gerilim sarmalına kapılma veya zamanı muğlak hesaplarla tüketme lüksü bulunmamaktadır. Terörü bir araç olarak kullanan hiçbir yapının bölgede kalıcı olamayacağı açıktır. Bizler, tüm farklılıklarıyla bir ve bütün bir Suriye'den yanayız. Suriye'deki her olumlu gelişmeyi desteklemeye hazırız. Terörsüz Türkiye hedefimiz, attığımız kararlı adımlarla, artık 'terörsüz bir bölge' vizyonuna doğru ilerlemektedir."

Kaynak: AA / Aynur Ekiz - Politika
