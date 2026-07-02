AK Parti Sözcüsü Çelik: "Suriye'yi hedef alan saldırılar karşısında Suriye'nin yanındayız"

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, " Suriye'nin egemenliğini ve birliğini hedef alan saldırılar karşısında kardeş Suriye'nin yanındayız" dedi.

AK Parti Sözcüsü Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Suriye'nin egemenliğini ve birliğini hedef alan saldırılar karşısında kardeş Suriye'nin yanındayız. Şam'da sivilleri hedef alan saldırıyı lanetliyoruz. Hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Suriyeli kardeşlerimizin başı sağ olsun" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı