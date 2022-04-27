AK Parti'den siyasilere 'Gezi' tepkisi

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, "Ülkeyi ve toplumu ölümlere, yıkıma ve kaosa sürükleyen bir Vandallık hareketine övgüler yağdırma yarışına tutuldular. Sizi bu memlekete bu denli yabancılaştıran nedir, beynelmilel kabul görme arzusu mu Soros fonu mu? Mesele Gezi mi Kavala aşkı mı" dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, siyasilerin 'Gezi' açıklamalarına sosyal medya hesabından tepki gösterdi. Dağ, "Muhalefetin bir ağızdan Gezi'yi meşrulaştırma çabası beyhudedir. Öcalan posteri açılan, polis ve vatandaşımızın yaralandığı, araç yakılan, esnafımızın mağdur edildiği eylemler için milliyetçi (!) Akşener'in 'Gezi direnişi milli şuurun ayağa kalkmasıdır' demesi, izansızlıktır. Ülkeyi ve toplumu ölümlere, yıkıma ve kaosa sürükleyen bir Vandallık hareketine övgüler yağdırma yarışına tutuldular. Sizi bu memlekete bu denli yabancılaştıran nedir, beynelmilel kabul görme arzusu mu Soros fonu mu? Mesele Gezi mi Kavala aşkı mı" ifadelerini kullandı. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı / Politika