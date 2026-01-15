Haberler

İstanbul'da afiş polemiği! AK Parti'den iddialara net yanıt geldi

İstanbul'da afiş polemiği! AK Parti'den iddialara net yanıt geldi
Güncelleme:
AK Parti'nin İstanbul'da başlattığı "Senin hayatından gidiyor" sloganıyla başlattığı kampanya hakkında afişlerin kaldırıldığı yönündeki iddiaları AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir yalanladı. Özdemir, "Gerçeklerden rahatsız olanların ürettiği algı, sahadaki tabloyu değiştirmez" dedi.

  • AK Parti İstanbul İl Başkanlığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik 'Senin hayatından gidiyor' sloganıyla bir kampanya başlattı.
  • CHP Genel Başkanı Özgür Özel, kampanya afişlerini 'yalan ve iftira' olarak nitelendirerek sorumlular hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını açıkladı.
  • AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, afişlerin kaldırıldığı iddialarını yalanlayarak kampanyanın planlandığı şekilde devam ettiğini belirtti.

Ak Parti İstanbul İl Başkanlığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik "Senin hayatından gidiyor" sloganı ile kampanya başlattı. Trafikten park ücretlerine kadar İBB'ye yönelik çeşitli eleştirilerin yer aldığı kampanya afişleri sosyal medya paylaşımlarıyla da desteklendi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, söz konusu afişleri "yalan ve iftira" olarak nitelendirerek, sorumlular hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını açıklamıştı. Özel'in bu sert çıkışının ardından afişlerin kaldırılmaya başlandığı öne sürülmüştü. AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir açıklamaları yalanlayarak afişlerin kaldırılmayacağını söyledi.

"KALDIRILIYOR İDDİALARI DEZENFORMASYONDUR"

Özdemir, "'Senin hayatından gidiyor' mecra çalışmalarımızla ilgili ortaya atılan 'kaldırılıyor' iddiaları tamamen dezenformasyondur.

İstanbul genelinde farklı ilçelerdeki billboard çalışmamız planlandığımız şekilde devam etmektedir. Bugün itibarıyla yeni reklam alanlarında da görsellerimiz yer almaya başlamıştır.

"ÜRETİLEN ALGI SAHADAKİ TABLOYU DEĞİŞTİRMEZ"

Gerçeklerden rahatsız olanların ürettiği algı, sahadaki tabloyu değiştirmez. İstanbul'un kaybedilen zamanını, boşa giden parasını, çalınan hayatını anlatmaya devam edeceğiz.

'Kameraları bantlayabilirsiniz ama İstanbullunun gözüne bant çekemezsiniz.'"

Haber YorumlarıSelçuk Gedik:

Doğruya doğru. Ama benim kira da 2018 de 1400 lirayken şu an 27 bin lira. Bu durumda kimi afişe etmeli ?

Haber Yorumlarısade vatandaş:

gerçeklerden gocunan yok gerçek Türkiye yüzyılında en basitinden böreğin kilosunun on liradan beş yüz liraya çıkmasıdır on liraya dün eminönünde zar zor ucuz tuvalet buldum

Haber Yorumlarımgtjqcpvq9:

bizden giden milyon tane şey yazarım buraya ŞİMŞEK gibi çakan ama neyse

