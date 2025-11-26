AK Parti’den Seçim Hazırlıkları: Ayak Basmadık Yer Bırakmayacağız

AK Parti Merkez İlçe Başkanı Ali Gündoğdu, "Yarın seçim varmış gibi hazır olmalıyız. Hedefimiz, mahalle ve köylerimizde ayak basmadık yer bırakmamak" dedi.

AK Parti Sinop Merkez İlçe Başkanlığı tarafından Mahalle ve Köy Başkanları Danışma Meclisi Toplantısı düzenlendi. İlçe binasında düzenlenen danışma meclisi, Merkez İlçe Başkanı Ali Gündoğdu Başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantının açılış konuşmasını yapan Başkan Gündoğdu, tüm katılımcılara ayrı ayrı hoş geldiniz diyerek, gündem maddelerini belirtti. Daha sonra Merkez İlçe Koordinatörü Ünal, Kadın Kolları Başkanı Özvin, Gençlik Kolları Başkanı Yapça ve İl Genel Meclis Üyesi Demirkol sırasıyla söz alarak, sürdürülen çalışmalar hakkında bilgiler verdi. Mahalle ve köy başkanları sorularını, dilek, öneri ve taleplerini dile getirdi. Mahalle ve köy bazlı çalışmalar geniş kapsamlı masaya yatırıldı.

"Yarın seçim varmış gibi hazır olmalıyız"

Başkan Gündoğdu yaptığı açıklamada, "Yarın seçim varmış gibi hazır olmalıyız. Hedefimiz, mahalle ve köylerimizde ayak basmadık yer bırakmamak. Bu kapsamda bir araya gelerek toplantılarımızı icra ediyoruz. Toplantılarımızda aldığımız kararları sahada uyguluyoruz. Bir yandan da üye çalışmalarımız devam ediyor. Danışma meclislerimiz, saha çalışmalarımızı, gelecek hedeflerimizi belirlediğimiz, kısacası teşkilat çalışmalarımızı gözden geçirdiğimiz toplantılarımızdır. Bu vesileyle toplantımıza icabet eden tüm teşkilat mensuplarımıza teşekkür ediyorum" ifadelerine yer verdi. - SİNOP