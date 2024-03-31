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AK Parti'den sandıkların açılmasına dakikalar kala açıklanan seçim anketine tepki

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Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oy verme işlemi, Türkiye genelinde saat 17.00 itibarıyla tamamlanırken sandıkların açılmasına dakikalar kala servis edilen bir anket sonucu ortalığı karıştırdı.

AK PARTİLİ İSİM SOSYAL MEDYADAN SERT ÇIKTI

Yasak olmasına rağmen sosyal medya üzerinden servis edilen ankete AK Parti'den sert tepki geldi. Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen, "Kamuoyunun yüksek dikkatlerine. Seçimler demokrasi şölenleridir. Ancak, bir kısım anketlerle bu şölene gölge düşürmek isteyen art niyetli insanların olduğu gözükmektedir.

AK Parti'den sandıkların açılmasına dakikalar kala açıklanan seçim anketine tepkiAK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen.

"HİÇBİR BİLİMSEL GEÇERLİLİĞİ VE GÜVENLİĞİ YOKTUR"

Bugün ve özellikle bu saatlerde yayınlanan anketlerin hiçbir bilimsel geçerliliği ve güvenliği yoktur. Bu sebeple, bu anketlere ve yayınlara itibar edilmemesi özellikle rica olunur." ifadelerini kullandı.

AK Parti'den sandıkların açılmasına dakikalar kala açıklanan seçim anketine tepki

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Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Politika

31 Mart 2024 Yerel Seçimleri Mustafa Şen AK Parti Politika Güncel Haberler

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Yorumlar (5)

Kara_kalem:

ESKİDEN AKP ARKASINA YASLANIR SEÇİM SONUÇLARINI BEKLERDİ.HER TÜRLÜ TEPKİ ŞİKAYET TUTANAK MUHALEFET YAPARDI DEVRAN DÖNDÜ HESAP ZAMANI AKP BAŞLADI YASAK DELİNDİ YAPILANLARA İNANMAYIN DEZANFORMASYON VAR DİYOR YARABBİM SEN BU GÜNLERİ GÖSTERDİNYA SANA HAMDİ SANALAR OLSUN ŞÜKÜRLER OLSUN ŞU MİLLET 23 YIL SONRA UYANDI YETER ELHAMDÜRÜLLAH

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Sayruscx:

Hadi canım hadi çamurlaşmayın yine

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Adem Sevindik:

Bu sert çıkışlar hep kendi aleyhinize olunca,AA ajansı kaç saat oy girişi açıklama yapmadı niye gıkın çıkmadı yalakalar

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Fuat Marik:

Sıkıntı yok reis yine mekanında belediyeleri fırıldaklara bırakcaksalar bıraksınlar

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Güvenilir Adam:

Anketçiler lütfen mustafa şen nin istediği sonuçları açıklayın, aksi demokrasi şöleni olmaz

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