AK Parti'den Özel'in Cumhur İttifakı'na yönelik sözlerine tepki: Bu bir siyasi saldırganlıktır

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 18 yıl sonra CHP Genel Merkezi'ne giderek Genel Başkan Özgür Özel ile bir araya gelmesi MHP ile AK Parti arasındaki iplerin gerilmesine neden oldu.

BAHÇELİ'DEN "HODRİ MEYDAN"

MHP lideri Devlet Bahçeli, normalleşme adımlarının önünde kendilerini engel olarak görenlere "Hodri meydan" diyerek "Bu kapsamda siparişi yapılan normalleşme ve yumuşama atmosferinin sürdürülebilir hale gelmesinin önünde şayet Milliyetçi Hareket Partisi bariyer olarak telakki ve tarif ediliyorsa bu konuda da geniş bir ittifak husule gelmişse, bize düşen sorumluluk ülkemiz ve milletimiz uğruna her türlü fedakarlığı göze almak, gereğini ise gönül huzuruyla yapmaktır" sözleriyle Cumhur İttifakı'nın dağılabileceğini ima etti.

ÖZEL'DEN BAHÇELİ'NİN SÖZLERİNE İLK YORUM

Bahçeli'nin sözleri Ankara'da deprem etkisi yaratırken bugün gazetecilerin sorularına yanıt veren CHP Genel Başkanı Özgür Özel'de bahsi geçen konuyla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Bahçeli'nin sözlerini "Belli ki Cumhur İttifakı'nda sorunlar var" şeklinde yorumlayan Özel, MHP liderine de çağrıda bulunarak "Cumhur İttifakı'nın sorunları Cumhur İttifakı'nın sorunlarıdır. Bizim kimseyle bir tartışmamız, gerginliğimiz yok. Sayın Bahçeli'ye bir davette bulunayım Sayın Bahçeli memnun değilse bizim ittifakımıza Türkiye ittifakına katılabilir" ifadelerini kullandı.

"KİMSE BİZE İTTİFAK FALAN ÖNERMESİN"

Özel sözlerini şöyle sürdürdü; "Bu krizi yaratan AK Parti ve kendilerinin birlikteliğinin sorumluluğundan kaçmayıp emekçilere ve emeklilere sahip çıkacak bir mücadeleye varsa gelsin Türkiye ittifakına katılsın. Kimse bize ittifak falan önermesin. Bugünün sorumluları bunun sorumluluğunu taşıtacak. Sayın Bahçeli, şöyle bir kolaycılık yapmasın. Memleketi bu hale getirip suç ortağını bize doğru itmesinler. Bu sorunları ya çözsünler ya bıraksınlar biz çözeriz."

AK PARTİ'DEN ÖZEL'İN SÖZLERİNE SERT TEPKİ

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Cumhur İttifakı ile sözlerine AK Parti'den ise yanıt gecikmedi. Sözcü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "CHP Genel Başkanı Sn Özgür Özel'in Cumhur İttifakı'nın birliğinde ve bütünlüğünde bir sorun olduğunu düşünmesi beyhude bir yaklaşımdır. Sn Özel'in Cumhur İttifakı bileşenlerine "suç ortağı" demesi ise siyasi nezaket atmosferine yakışmayan saygısız bir siyasi saldırganlıktır.

"CHP İÇİNDEKİ RAHATSIZLIKLARI GİDERME ÇABASI"

Cumhur İttifakı güçlü bir birliktelikle yoluna devam etmektedir ve her türlü saldırganlığa siyaset ve hukuk zemininde cevap verecek güçtedir. Sayın Özel'in Cumhurbaşkanımızın iade-i ziyareti sonrasında bu şekilde yakışıksız bir açıklama yapmasını, yürüttüğü siyasete dönük olarak CHP içinde meydana gelen rahatsızlıkları giderme çabası olarak görüyoruz."