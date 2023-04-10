AK Parti'den milletvekili adayı gösterilmeyen Bakan Koca: Arkadaşlarıma seçim bölgelerinde başarılar diliyorum

AK Parti'nin Yüksek Seçim Kurulu'na teslim ettiği milletvekili aday listesinde yer almayan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin ilk kabinesinde birlikte görev aldığımız değerli bakan arkadaşlarıma seçim bölgelerinde başarılar diliyorum. Sn. Cumhurbaşkanımızın yeniden seçilmesi, Cumhur İttifakının başarısı için tüm gücümüzle çalışacağız" açıklamasında bulundu.

AK Parti'de YSK'ya sunulan milletvekili aday listeleri açıklandı. Kabine'deki Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay da dahil 17 bakandan 15'i çeşitli illerde aday gösterildi. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise liste dışı kaldı.

KENDİLERİ TALEP ETTİ

Öte yandan liste açıklanmadan önce iki bakanın neden liste dışı kaldığına bir takım iddialar vardı. Ancak iki bakanın ortaya atıldığı gibi şehir ve sıralamayla ilgili herhangi bir taleplerinin olmadığı ve tamamen kendi talepleri doğrultusunda AK Parti'de milletvekili adayı gösterilmediği öğrenildi.

BAKAN KOCA'DAN DİKKAT ÇEKEN PAYLAŞIM

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, AK Parti'nin Yüksek Seçim Kurulu'na teslim ettiği aday isimlerinin açıklanmasının ardından Twitter'dan dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

"TÜRKİYE YÜZYILINA YÜRÜYÜŞÜMÜZ KUTLU OLSUN"

Bakan Koca, "Türkiye Yüzyılı Vizyonunu hayata geçirmeye aday kadromuz ilan edildi. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin ilk kabinesinde birlikte görev aldığımız değerli bakan arkadaşlarıma seçim bölgelerinde başarılar diliyorum. Bakan ve tüm milletvekili adayı arkadaşlarımla birlikte Sn. Cumhurbaşkanımızın yeniden seçilmesi, Cumhur İttifakının başarısı için tüm gücümüzle çalışacağız. Türkiye Yüzyılına yürüyüşümüz kutlu olsun" ifadelerini kullandı.