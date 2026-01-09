Haberler

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zorlu, Batı Trakya'da Türk azınlık okuluna yapılan saldırıyı kınadı Açıklaması

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşad Zorlu, Batı Trakya'daki Türk Azınlık İlkokulu'na yönelik düzenlenen saldırıyı şiddetle kınadı ve sorumluların cezalandırılmasını talep etti.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşad Zorlu, Batı Trakya'da Rodop iline bağlı Karacaoğlan köyündeki Türk Azınlık İlkokulu'na yönelik kimliği belirsiz kişilerce düzenlenen saldırıyı kınadı.

Zorlu, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Batı Trakya'nın Karacaoğlan köyünde bulunan ve daha önce (2021-2022) Yunan makamlarınca kapatılan Türk Azınlığı'na ait bir ilkokula kimliği belirsiz kişilerce düzenlenen saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Eğitim hakkına, vazgeçilmez kimliğe ve ortak hafızaya yönelen bu saldırı, kabul edilemez bir provokasyondur. Yunan makamlarınca sorumluların derhal tespit edilerek gereğinin yapılmasını bekliyoruz. Gönül coğrafyamızın ayrılmaz bir parçası olan Batı Trakya'daki soydaşlarımızın, Lozan Barış Antlaşması ile güvence altına alınmış haklarının ihlal edilmesine asla sessiz kalmayacağız."

Kaynak: AA
