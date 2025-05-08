AK Parti'den İmamoğlu'na Sert Yanıt

AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan, "İmamoğlu'nunki milyonlarca gencin hakkına girdiği, hile ve aldatmacayla alınmış sahte bir belgedir" dedi.

AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan, CHP'nin İstanbul Beyazıt Meydanı'nda tutuklanan Ekrem İmamoğlu için düzenlediği mitinge tepki gösterdi. İnan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İstanbul Üniversitesi, bu ülkenin en köklü ve en itibarlı ilim yuvasıdır. Beyazıt Meydanı ise taşıdığı tarih ve mücadeleyle İstanbul'un vicdanıdır. Ne İstanbul Üniversitesi, diploma sahteciliğiyle adını lekeleyen bir ismi bünyesinde taşır ne de Beyazıt Meydanı, CHP'nin şaibeye boğulmuş bir figüre siyasi aklama alanı olur. Beyazıt; eğitim hakkı gasp edilen öğrencilerin sesi olmuştur, milletin parasını zimmetine geçirenlerin değil. Bugünkü mitingde bulunan gençlerin, hatta CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in diploması emek ve alın teriyle alınmış birer üniversite diploması olabilir, İmamoğlu'nunki milyonlarca gencin hakkına girdiği, hile ve aldatmacayla alınmış sahte bir belgedir. CHP eğer bu şahıs için bir miting yapacaksa adres bellidir: Girne Amerikan Üniversitesi'nin önü" ifadelerini kullandı. - ANKARA