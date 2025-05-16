AK Parti'den İHA Muhabirlerine Yapılan Saldırıya Tepki

AK Parti'den İHA Muhabirlerine Yapılan Saldırıya Tepki
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AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan ve milletvekili Yaşar Kırkpınar, İzmir'de İHA ekibine yapılan saldırıya tepki göstererek basın özgürlüğüne vurgu yaptılar. CHP'nin sessiz kalmasına eleştirilerde bulundular.

Ak Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan ve AK Parti İzmir Milletvekili Yaşar Kırkpınar, İhlas Haber Ajansı ekibinin Gündoğdu Meydanı'nda dün uğradıkları saldırıya tepki gösterdi, gazetecilere geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, "İzmir Gündoğdu Meydanı'ndaki CHP mitingi hazırlıklarında gerçekleşen vinç kazasını haberleştirmeye çalışırken saldırıya uğrayan İHA muhabirleri Ali İhsan Çiftçi ve Abdurrahman Derici'ye geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Saldırı, sadece iki gazeteciye değil; basın özgürlüğüne ve kamuoyunun haber alma hakkına yapılmıştır" dedi. Olaya sessiz kalan CHP'ye tepki gösteren İnan, "Ana muhalefet partisi, kendi içindeki bu faşizan tahammülsüzlüğe dur demelidir. Saldırıya uğrayan basın emekçilerimizin yanındayız" ifadelerini kullandı.

AK Parti İzmir Milletvekili Yaşar Kırkpınar da, "CHP'nin 19 Mayıs'ta gerçekleştireceği miting öncesi sahne kurulumu sırasında bir vincin devrilmesini haberleştirmeye çalışan gazetecilerin işçiler tarafından saldırıya uğraması CHP'nin içinde bulunduğu ruh halinin göstergesidir. CHP'nin miting hazırlıkları sırasında yaşanan vinç kazasını haberleştirmeye giden İHA muhabirleri Ali İhsan Çiftçi ve Abdurrahman Derici'ye geçmiş olsun dileklerimizi iletiyorum. Basın özgürlüğü söz konusu olunca mangalda kül bırakmayan bu zihniyetin uygulamada ne kadar zıt hareket ettiğini daha öncede görmüştük. Zira CHP Genel Başkanı da medya kuruluşlarını ve medya çalışanlarını hedef gösteren açıklamalarda bulunmuş, alenen basın emekçilerini tehdit etmişti. Medyayı, sonuçlarını düşünmeden hedef almak, şiddetle yayın yapmasını engellemek faşizanlıktır. Ana muhalefet lideri başta olmak üzere CHP'nin bu tutum ve davranışları sonucu yaşanan bu elim olayı bir kez daha şiddetle kınıyor, her zaman görevini yapan gazeteci arkadaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğimizi belirtmek istiyorum" açıklamasında bulundu. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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