AK Parti'den Dezenformasyon Açıklaması: '36 Tam Puanlı Öğrenci Yalanı'

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Faruk Acar, " Bursa'daki bir okuldan 36 tam puanlı öğrenci çıktığı yalanı, bilinçli bir dezenformasyon kampanyasının ürünüdür. Bu yalanı dolaşıma sokanlar, 13-14 yaşlarındaki çocuklarımızın başarılarına iftira atarak onların psikolojileriyle oynamıştır" dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Faruk Acar, Bursa'da aynı okuldan 36 öğrencinin LGS'de tam puan aldığı iddiası ile ilgili açıklamalarda bulundu. Acar, Bursa'daki bir okuldan Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavında 36 tam puanlı öğrenci çıktığı yalanının bilinçli bir dezenformasyon kampanyasının ürünü olduğunu belirterek, "LGS sonuçlarının açıklanmasının ardından imam hatip liselerinden 63 öğrencimizin tam puan alması bazı çevreleri rahatsız etmiş olacak ki, düpedüz yalan bir iddia piyasaya sürülmüştür. Bursa'daki bir okuldan 36 tam puanlı öğrenci çıktığı yalanı, bilinçli bir dezenformasyon kampanyasının ürünüdür. Bu yalanı dolaşıma sokanlar, 13-14 yaşlarındaki çocuklarımızın başarılarına iftira atarak, onların psikolojileriyle oynamıştır. Oysaki Bursa genelinde tam puan alan öğrenci sayısı 20'dir. Bahsi geçen toplu fotoğraf ise Türkiye'nin dört bir yanından gelen başarılı imam hatip öğrencilerinin katıldığı bir buluşmada çekilmiştir" dedi.

Bu çarpıtma girişiminin imam hatip okullarına karşı yıllardır sürdürülen ideolojik saldırıların yeni bir parçası olduğunu kaydeden Acar, "Başarının önünü kesemeyenler, iftirayla itibarsızlaştırma yoluna gitmektedir. Bu kirli dili, bu ucuz manipülasyonu ve bu kompleksli bakış açısını şiddetle reddediyoruz. Kamuoyunu uyarıyoruz: Gerçekleri çarpıtanlara değil, belgeyle, başarıyla konuşanlara kulak verin. İmam hatip okulları, diğer tüm okullarımız gibi bu milletin değeridir. Sahipsiz değildir" ifadelerini kullandı. - ANKARA