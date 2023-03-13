AK Parti'den Cumhur İttifakı'na destek veren HÜDA PAR'la ilgili açıklama: Her partinin kendi ilkeleri var

HÜDA PAR'ın seçimlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı destekleyeceklerini açıklamasının ardından partinin programında yer alan bazı ifadeler gündem olmuştu. Konunun sorulduğu AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Her siyasi partinin kimliği var. Sistematik bir şekilde PKK'nın katliamları karşısında sessiz kalanlar, Cumhur İttifakı'na destek veren partilerin üzerine gidiyor. Burada ittifakımızın bir ilkeler açıklaması olacak. 'Biz seçime giderken bu ittifakı şu ilkeler temelinde yapıyoruz' şeklinde." dedi.

Türkiye seçimlere doğru giderken ittifaklarda yeni gelişmeler yaşanıyor. Bu kapsamda HÜDA PAR tarafından yapılan açıklamada, 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlerde Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleme kararı alındığı açıklandı.

PARTİ PROGRAMINDAKİ İFADELER YANKI UYANDIRDI

Bu gelişme sonrası HÜDA PAR'ın parti programında yer alan bazı maddelerin Cumhur İttifakı ile çeliştiği şeklinde yorumlar yapıldı. HÜDA PAR'ın parti programındaki "Eyalet sistemi, özerklik ve federasyon tartışılabilmelidir. Şeyh Said'in yakınlarından özür dilenmelidir. 'Ne mutlu Türküm diyene' yazısı silinmelidir. Kürtçe, Türkçe ile birlikte ikinci resmi dil kabul edilmelidir. Medreseler iyileştirilmeli, asli fonksiyonlarına kavuşturulmalı ve resmi statü tanınmalıdır. İsimleri değiştirilen yerleşim yerlerine eski adları geri verilmelidir." gibi ifadeler gündem oldu.

AK PARTİ'DEN AÇIKLAMA: HER PARTİNİN KENDİ İLKELERİ VAR

Konuyla ilgili bir açıklama yapan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "HÜDAPAR'ın sayın Cumhurbaşkanımızın adaylığını destekleyeceklerine yönelik açıklamalarına teşekkür ediyoruz. Bu hafta içerisinde en kısa sürede dönüş yapacaklarını ilettiler. İttifak yapıldığı zaman siyasi partiler kendi kurumsal kimliklerini lal edip kurumsal partiye dönüşmüyorlar. Her partinin kendi ilkeleri var. Burada ittifakımızın bir ilkeler açıklaması olacak. 'Biz seçime giderken bu ittifakı şu ilkeler temelinde yapıyoruz' şeklinde. Bu iddialarda bulunanlara bakıyorsunuz sistematik bir şekilde halen bir terör örgütün katliamları karşısında sessiz kalanlar, Cumhur İttifakını destekleyenlerin bir çelişki var mı yok mu üzerinde gitmeye çalışıyor. PKK'yı lanetlemeyen, hatta destekleyen bir partinin açıkça Kılıçdaroğlu'na desteği söz konusu.

"TEMEL İLKELERİMİZİ VATANDAŞLARIMIZ ÇOK İYİ BİLMEKTEDİR"

Bu konuya izah getirmeyenler Cumhur ittifakında çelişki var mı yok mu yu sorguluyor. Temel ilkeler çerçevesinde seçime gitmesi önemlidir. Devletimizin başı olan Cumhurbaşkanımızın ülkeyi yönetirken ortaya koyduğu temel ilkeleri vatandaşlarımız da çok iyi bilmektedir. Seçimlere daha güçlü şekilde girecek şekilde prensiplerimizi açıklayacağız." dedi.