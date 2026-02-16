Haberler

AK Parti'li Tuncer: Muğla Milas'ta onlarca zeytin ağacı CHP ilçe başkanı tarafından katledilirken susmak nedendir

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Sevilay Tuncer, CHP'nin çevre duyarlılığı konusundaki ikiyüzlülüğünü eleştirerek, Muğla Milas'ta zeytin ağaçlarının kesilmesine atıfta bulundu.

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Sevilay Tuncer, "Her fırsatta her konuda olduğu gibi çevre hassasiyetini dahi siyasi bir ranta çevirenlere; 'Muğla Milas'ta onlarca zeytin ağacı CHP ilçe başkanı tarafından katledilirken susmak nedendir" diye sordu.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Sevilay Tuncer, sanal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, "Böyle olur CHP çevreciliği. Mevzu ister çevre, ister başka bir konu olsun duruş hep aynı; 'onlara kadar onlara göre.' Kıymeti, değeri, önemi hiçbir ölçekle kıyaslanamayacak 100 yıllık kadim zeytin ağaçları. Yüzlerce yıl yaşayan, yerine yenilerinin yetişmesi yılları alan bu ağaçları kesmek, tabiata verilen zarar, geleceğimize ihanettir. Cevabı aslında herkes biliyor olsa da ağaçlara ve tabiata hürmetimizle biz bir kez daha soralım. Sorumuz her fırsatta her konuda olduğu gibi çevre hassasiyetini dahi siyasi bir ranta çevirenlere; 'Muğla Milas'ta onlarca zeytin ağacı CHP ilçe başkanı tarafından katledilirken susmak nedendir?'" ifadelerine yer verdi.

