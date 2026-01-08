Haberler

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Sırakaya'dan CHP Genel Başkanı Özel'e tepki Açıklaması

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in açıklamalarını eleştirerek 'CHP siyaset değil, iftira üretmektedir' diye konuştu.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya, "CHP siyaset değil, iftira üretmektedir. Vesayetle mücadele eden, darbeleri boşa çıkaran bir lideri hedef alan bu hezeyanlar, millet nezdinde hükmünü çoktan yitirmiştir." ifadesini kullandı.

Sırakaya, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in açıklamalarına ilişkin NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Ülkesini yabancılara şikayet etmeyi siyaset sanan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, şimdi de kafasında kurduğu hezeyanlarla Cumhurbaşkanımıza, Genel Başkanımıza iftira atmaktadır. Akıldan ve izandan uzak bu açıklamaların siyasete dair hiçbir karşılığı yoktur. Necip milletimiz, Gezi'den 17-25'e, çukur eylemlerinden 15 Temmuz'a kadar vesayeti bitiren iradeye de, cesarete de şahittir. CHP siyaset değil, iftira üretmektedir. Vesayetle mücadele eden, darbeleri boşa çıkaran bir lideri hedef alan bu hezeyanlar, millet nezdinde hükmünü çoktan yitirmiştir."

Kaynak: AA / Aynur Ekiz - Politika
En düşük emekli aylığı için kanun teklifi yarın TBMM'ye sunulacak

En düşük emekli aylığının artırılmasıyla ilgili önemli gelişme
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Suriye'den tansiyon yükselmişken DEM Parti, Öcalan'ın Mazlum Abdi talebini gündeme getirdi

DEM Parti, Öcalan'ın Mazlum Abdi talebini gündeme getirdi
Daha 21 yaşında! Gerçek kimliğini öğrenenler şaşıp kalıyor

Daha 21 yaşında! Gerçek kimliğini öğrenenler şaşıp kalıyor
İki kardeşin evde ölü bulunduğu olayda sır perdesi kaldırıldı! Katilleri en yakınları çıktı

İki kardeşin evde ölü bulunduğu olayda sır perdesi kaldırıldı
Ünlü CEO kazandı, vatandaş kaybetti

Ünlü CEO kazandı, vatandaş kaybetti
Suriye'den tansiyon yükselmişken DEM Parti, Öcalan'ın Mazlum Abdi talebini gündeme getirdi

DEM Parti, Öcalan'ın Mazlum Abdi talebini gündeme getirdi
Dursun Özbek'i delirten talep! Galatasaray'da olay kadro dışı

Dursun Özbek'i delirten talep! Galatasaray'da olay kadro dışı
Beşiktaş'ta ayrılık! Yakup Arda'nın yeni adresi 3. Lig

Beşiktaşlılar çok şey bekliyordu, 3. Lig'e gönderildi