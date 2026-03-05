Haberler

AK Parti Genel Sekreteri İnan'dan CHP Genel Başkanı Özel'e tepki Açıklaması

AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) hakkındaki iddialarına karşı sert bir açıklama yaptı ve CHP'yi eleştirdi.

İnan, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Belediyeler üzerinden LGBT'yi fonlayan, hırsızların özel jetlerdeki sefasını finanse eden ve 'çağdaş yaşam' adı altında başörtülü kardeşlerimize psikolojik işkence yapan tüm derneklerle protokol imzalayan bizatihi CHP'nin kendisidir. Yavuz hırsız misali iftira atmak, Özgür Özel'in adeta mesleği haline gelmiş. Silivri'deki hırsızın siyasi rehinesi olarak senin işin, patenti size ait içeriği herkesin malumu olan partilerin müdavimlerine sahip çıkmak. Milletin vakıfları senin haddini de boyunu da aşar."

Kaynak: AA / Aynur Ekiz
