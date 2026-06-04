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AK Parti'li Saygılı'dan, Dikili Belediye Meclisi'nde gerçekleştiği iddia edilen ifadelere tepki

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AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, Dikili Belediye Meclisi'nde AK Partili meclis üyesine yönelik sinkaflı ifadeler kullandığı öne sürülen CHP'li Deran Türkoğlu'nu sert sözlerle eleştirdi. Saygılı, bu tür söylemlerin CHP'nin tahammülsüz siyaset anlayışının bir örneği olduğunu belirtti.

AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, Dikili Belediye Meclisi'nde sinkaflı ifadeler kullandığını öne sürülen CHP'li Deran Türkoğlu'na tepki gösterdi.

Saygılı yazılı açıklamasında, Dikili Belediye Meclisi'nde ilçenin sorunlarını dile getiren AK Partili Meclis Üyesi Abdullah Özüdoğru'ya yönelik açık kalan mikrofonlardan yansıyan çirkin ifadelerin CHP'nin tahammülsüz siyaset anlayışının yeni bir örneğini oluşturduğunu belirtti.

Açık kalan mikrofona yansıyan ifadelerin CHP siyasetinin esas yüzü olduğunu aktaran Saygılı, şunları kaydetti:

"O mikrofonun kayda aldığı kelimeler CHP'nin politik evreninin hakiki atmosferidir. Siyasetin gölgesine leke sürenler, bugün adeta kontrolünü kaybederek ancak kendilerine yakışacak kelimelerle saldırgan bir tutum icra ediyorlar. Yaşadıkları ağır suçluluk psikolojisi ve siyasal travmalar partilerinin en üst kesiminden ilçe belediye meclislerine kadar sirayet etmiştir. Hizmet üretmek yerine gerilim üretmeyi tercih eden bu anlayış, her geçen gün daha da pervasız hale gelmektedir."

Saygılı, milletin kürsüsünde, milletin temsilcilerine yönelik hakaret ve küfür içeren söylemlerin sadece bir meclis üyesine değil, o iradeyi sandıkta ortaya koyan vatandaşlara karşı da yapılmış büyük bir saygısızlık olduğunu belirtti.

Kaynak: AA / Tezcan Ekizler
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