AK Parti'den Özgür Özel'e çok sert tepki: Siyasi ortamı zehirleyen bir dil

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş sözlerine AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik çok sert tepki gösterdi. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Çelik, "Bu dil siyasi ortamı zehirleyen, sosyal hayatımızda fay hatları tetiklemeye çalışan bir zihniyetin ürünüdür" ifadelerini kullandı.

Çelik şu ifadeleri kullandı:

"CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Sayın Cumhurbaşkanımıza, Meclis Başkanımıza, Bakanlarımıza ve farklı toplumsal kesimlere dönük kullandığı dilin siyasi muhalefet dili olarak adlandırılmasımümkün değildir.

Bu dil siyasi ortamı zehirleyen, sosyal hayatımızda fay hatları tetiklemeye çalışan bir zihniyetin ürünüdür.

Seçilmiş Cumhurbaşkanlığı makamına cunta diyen, Meclis Başkanlığına savaş açmaktan bahseden,Hükümetimizin siyasi meşruiyetini hedef alan ve toplumsal kesimler arasında duvar örmeye çalışan bu zihniyetin asıl kavgası demokrasiyledir.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel sosyal hayatta vatandaşlarımızı karşı karşıya getirmeye ve siyasi alanı çatışmaya dönüştürmeye çalışan bir kaos kampanyasına öncülük ediyor. Bu kampanya, Cumhuriyet tarihimiz boyunca demokrasimize zarar veren siyasi projelerin bir benzeridir."

NE OLDU?

CHP Genel Başkanı Özgür Özel TBMM'deki Can Atalay krizi hakkında eleştirilerde bulunarak, "Numan Bey'e söylüyorum. Sakın bize savaş ilan etmeye kalkma. Savaş ilanı kabul ederim. Meclis başkan vekilimi tehdit etme! Katip üyemi tehdit etme! Bundan sonra da anayasaya aykırı bir adım atma! Savaş ilanı kabul ederim." ifadelerini kullandı.