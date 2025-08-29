AK Parti'den CHP Genel Başkanı'na Yargı Üzerinden Eleştiri

AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, "Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 138. maddesi apaçık ortadayken CHP Genel Başkanı, İstanbul Başsavcısı'nı ve yargıyı hedef alarak mahkemeleri baskı altına almaya kalkışıyor. Hiçbir organ, makam ya da kişi, hakimlere emir veremez." ifadesini kullandı.

Özcan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in partisinin İstanbul Beyoğlu'ndaki mitinginde İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'e yönelik yaptığı açıklamalara tepki gösterdi.

Özcan, açıklamasında şunları kaydetti:

"Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 138. maddesi apaçık ortadayken, CHP Genel Başkanı, İstanbul Başsavcısı'nı ve yargıyı hedef alarak mahkemeleri baskı altına almaya kalkışıyor. Hiçbir organ, makam ya da kişi, hakimlere emir veremez, telkinde bulunamaz, yargıyı yönlendiremez. Görülmekte olan davalar üzerinden yapılan bu tehditler, sadece yargıya değil, doğrudan milletimizin iradesine yönelmiş bir saldırıdır. Anayasa herkes için bağlayıcı değil mi? Hiç kimseye ayrıcalık tanınmayacaksa, bu açık ihlalin gereği derhal yapılmalıdır."

Özcan, Türkiye'de artık yargıya ayar verme döneminin kapandığını bildirerek, "Türkiye'de artık yargıya ayar verme, hakimleri sindirme dönemi kapanmıştır. Kim olursa olsun, Anayasa'yı çiğneyen, karşısında milletin iradesini ve hukukun üstünlüğünü bulacaktır." değerlendirmesini yaptı.