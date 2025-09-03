Haberler

AK Parti'den Bingöl'de Türkiye Yüzyılı Buluşmaları

AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Demir, Bingöl'de yaptığı konuşmada, 'Yaparsa AK Parti yapar' sloganının halk tarafından benimsendiğini vurguladı. Demir, sağlık hizmetleri konusundaki iyileşmelere de dikkat çekti.

Ak Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Demir, "Herkes tarafından kabul edilmiş bir sloganımız var. O slogan reklamcılarımızın uğraşarak bulduğu bir slogan değildir. O slogan bir anonim slogandır. Bu, halk tarafından ortaya çıkarılmış bir slogandır. Sokakta kime gidersek gidelim, 'Yaparsa AK Parti yapar' diyor" dedi.

AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Demir, ' Türkiye Yüzyılı Buluşmaları' programı kapsamında Bingöl'e gelerek AK Parti İl Başkanlığında düzenlenen programa katıldı. Programa ayrıca milletvekilleri Feyzi Berdibek ve Zeki Korkutata, Bingöl Belediye Başkanı Erdal Arıkan, AK Parti İl Başkanı Yılmaz Seven ve partililer katıldı. Demir, programda Yeniden Refah Partisi'nden AK Parti'ye katılan 4 belediye meclis üyesine de rozet taktı.

'MİLLETİMİZLE BÜTÜNLEŞİYORUZ'

Burada konuşan Demir, hizmet üretmede hiçbir sıkıntının olmadığını ifade ederek, "Cumhurbaşkanımız başbakan olduğunda, 'Benim vatandaşım hastanede rehin kalmayacak' dedi. Eski Türkiye'de değil vatandaş, cenazesi rehin kalıyordu. Şu anda dünyanın hiçbir yerinde sağlanmayan imkanları sağlıyoruz. 'Türkiye Yüzyılı Buluşmaları' programlarında ülkede bugüne kadar yaptığımız çalışmaları anlatıyoruz. Hizmetin en güzelini yapıyoruz. Hizmet üretmede hiçbir sıkıntımız yok. Herkes tarafından kabul edilmiş bir sloganımız var. O slogan reklamcılarımızın uğraşarak bulduğu bir slogan değildir. O slogan bir anonim slogandır. Bu, halk tarafından ortaya çıkarılmış bir slogandır. Sokakta kime gidersek gidelim, 'Yaparsa AK Parti yapar' diyor" dedi.

Haber-Kamera: Aziz ÖNAL/BİNGÖL,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
